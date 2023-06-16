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WP: Киев не может откладывать контрнаступление, чтобы достигнуть успехов до суровой зимы

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Обозреватели Washington Post Дэвид Стерн и Саманта Шмидт заявили, что Украина больше не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы.

«Киев хочет зафиксировать крупные завоевания на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», — говорится в статье.

Таким образом, по мнению журналистов, Украина может дать западным посредникам доказательства того, что «способна победить Россию».

При этом в WP отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое количество жертв и потерю техники.

Ранее полковник США Дик Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену.

Также сообщалось, что украинские власти просят Запад не торопить ход контрнаступления и снизить ожидания касательно результатов.

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