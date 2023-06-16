WP: Киев не может откладывать контрнаступление, чтобы достигнуть успехов до суровой зимы
«Киев хочет зафиксировать крупные завоевания на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», — говорится в статье.
Таким образом, по мнению журналистов, Украина может дать западным посредникам доказательства того, что «способна победить Россию».
При этом в WP отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое количество жертв и потерю техники.
Ранее полковник США Дик Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену.
Также сообщалось, что украинские власти просят Запад не торопить ход контрнаступления и снизить ожидания касательно результатов.