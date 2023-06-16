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Полковник США Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену

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Американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины наткнулось на стальную стену.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Блэка, всего за неделю «без достижения особых результатов» у ВСУ были уничтожены семь тысяч человек, 160 танков и 360 бронемашин.

«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену... Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца, — бесчеловечно», — написал полковник.

Ранее обозреватель The New York Times Эндрю Крамер заявил, что ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии.

Также, по мнению обозревателя Ouest-France Филиппа Шапло, большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ.

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