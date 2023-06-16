Полковник США Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену
Об этом он написал в Twitter.
По словам Блэка, всего за неделю «без достижения особых результатов» у ВСУ были уничтожены семь тысяч человек, 160 танков и 360 бронемашин.
«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену... Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца, — бесчеловечно», — написал полковник.
Ранее обозреватель The New York Times Эндрю Крамер заявил, что ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии.
Также, по мнению обозревателя Ouest-France Филиппа Шапло, большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ.