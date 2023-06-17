Военный аналитик Шон Белл заявил, что, если Запад поставит Украине истребители F-16, ВКС России уничтожат их за одну ночь.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«ВКС России могли бы уничтожить небольшое количество устаревших истребителей F-16... почти за одну ночь», — сказал Белл.

По его словам, устаревшие F-16 не смогут противостоять современным и незаметным российским истребителям.

«Киеву нужна современная авиация, а не эскадрилья подержанных истребителей F-16», — добавил военный аналитик.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия даст военно-технический ответ на появление у Киева истребителей F-16.

Также, по словам обозревателя The New York Times Эндрю Крамера, ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии.