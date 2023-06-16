Лавров: Россия даст военно-технический ответ на появление у Киева истребителей F-16

Россия даст военно-технический ответ на появление у Киева истребителей F-16, заявил в интервью телеканалу RT глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сейчас идёт разговор о самолётах F-16, которые, действительно, могут быть оснащены, для того чтобы нести ядерное вооружение. Мы об этом сказали публично. И, в рамках пяти постоянных членов Совета Безопасности, так и есть там «ядерная пятерка», называется, эксперты периодически встречаются, мы сделали там очень серьёзный демарш», — сказал министр.

Он отметил, что американцы «пытались отнекиваться».

«(США заявляли. — RT): «Неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолёты, которые будут нести ядерное оружие?» А мы ответили им, что мы даже не думаем. Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолётами, они не смогут отличить самолёт, который не оснащён ядерным оружием, от того, который несёт ядерное оружие... Это, конечно, ответ за военными, они знают, что делать», — заявил Лавров.

Он напомнил, что F-16 — это военно-техническое произведение, поэтому, если Россия увидит, что эти самолёты полетели над Украиной и создают угрозу, «конечно, будет тоже военно-технический ответ».

Как отмечал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, решение о поставках Вооружённым силам Украины истребителей F-16 будет зависеть от оценки ситуации союзниками.