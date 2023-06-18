Пушков: США попытаются затормозить ход мировых событий, но развернуть его уже не смогут

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США будут стараться сделать всё возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать всё, чтобы его затормозить», — сказал сенатор.

При этом явными признаками развития многополярности в мире Пушков назвал отдаление Саудовской Аравии от Вашингтона и её сближение с Ираном. Также он отметил выход Сирии из изоляции в арабском мире и призыв Бразилии к сокращению роли доллара.

Ранее Пушков заявил, что США попытались скрыть неприятный факт об американской экономике.

Также, по его словам, поменять образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире.