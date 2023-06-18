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Пушков: США попытаются затормозить ход мировых событий, но развернуть его уже не смогут

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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США будут стараться сделать всё возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать всё, чтобы его затормозить», — сказал сенатор.

При этом явными признаками развития многополярности в мире Пушков назвал отдаление Саудовской Аравии от Вашингтона и её сближение с Ираном. Также он отметил выход Сирии из изоляции в арабском мире и призыв Бразилии к сокращению роли доллара.

Ранее Пушков заявил, что США попытались скрыть неприятный факт об американской экономике.

Также, по его словам, поменять образ мышления Запада можно только при изменении его места в мире.

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