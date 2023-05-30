Сенатор Пушков заявил, что США попытались скрыть неприятный факт об американской экономике

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты предприняли попытку скрыть неприятный факт об американской экономике.

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Пушков, рост экономики США совпадает с повышением потолка американского госдолга в течение последних 20 лет.

По словам сенатора, увеличение госдолга стало неконтролируемым в начале 2000-х годов, а в данный момент он увеличивается в геометрической прогрессии.

«Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счёт гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на $7 трлн. Эту неприятную «деталь» пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром», — написал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта страны.

25 мая стало известно, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз и был равен совокупному долгу правительств 13 крупнейших стран-должников.