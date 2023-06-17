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Лавров: ситуация вокруг Украины сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны

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Глава МИД России России Сергей Лавров заявил, что украинский кризис произошёл в результате готовившейся Западом долгие годы гибридной войны против России.
Лавров: ситуация вокруг Украины сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинский кризис произошёл в результате готовившейся западными странами гибридной войны против российской стороны с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности России.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что война на Украине была начата киевским режимом при поддержке западных спонсоров.

По его словам, об этом никто старается не говорить на Западе.

Он отметил, что Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии.

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