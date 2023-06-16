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Путин: война на Украине была начата киевским режимом при поддержке западных спонсоров

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что война на Украине была начата киевским режимом при поддержке спонсоров на Западе.
Путин: война на Украине была начата киевским режимом при поддержке западных спонсоров
  • РИА Новости

«Война на Украине, на юго-востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году», — подчеркнул он.

По словам Путина, об этом никто старается не говорить на Западе.

При этом он напомнил: авиация, танки, артиллерия были применены на северо-западе против Донбасса.

«Что это, если не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет», — сказал он.

Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для любых контактов, чтобы обсудить украинскую проблему, он поддерживает идеи, направленные на урегулирование ситуации.

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