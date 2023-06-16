Путин: война на Украине была начата киевским режимом при поддержке западных спонсоров

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что война на Украине была начата киевским режимом при поддержке спонсоров на Западе.

«Война на Украине, на юго-востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году», — подчеркнул он.

По словам Путина, об этом никто старается не говорить на Западе.

При этом он напомнил: авиация, танки, артиллерия были применены на северо-западе против Донбасса.

«Что это, если не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет», — сказал он.

Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли успехов ни на одном из участков в ходе контрнаступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для любых контактов, чтобы обсудить украинскую проблему, он поддерживает идеи, направленные на урегулирование ситуации.