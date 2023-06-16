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Песков: Путин поддерживает любые идеи, которые ведут к урегулированию ситуации на Украине

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Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов, чтобы обсудить украинскую проблему, он поддерживает идеи, направленные на урегулирование ситуации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: Путин поддерживает любые идеи, которые ведут к урегулированию ситуации на Украине
  • РИА Новости

«Президент Путин был, есть и остаётся открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы», — сказал он журналистам.

Для Москвы фраза «украинская проблема» абсолютно понятна, подчеркнул представитель Кремля: эта проблема «вызрела» не год назад, а формировалась на протяжении многих десятилетий и связана с безопасностью России.

«Она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывался из-за рубежа», — добавил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с этим украинская проблема связана и с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону границ Российской Федерации, сказал он.

17 июня Путин примет африканскую делегацию для обсуждения конфликта на Украине.

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