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Байден выступил против упрощённого пути в НАТО для Украины

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Американский лидер Джо Байден заявил, что Украина не может стать участницей НАТО по упрощённому пути, так как Киев должен соответствовать обязательным стандартам вступления в альянс.
Байден выступил против упрощённого пути в НАТО для Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Байдена спросили, собирается ли он «облегчить вступление Украины в НАТО».

«Нет. Они должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это», — цитирует его РИА Новости.

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