Байден выступил против упрощённого пути в НАТО для Украины
Американский лидер Джо Байден заявил, что Украина не может стать участницей НАТО по упрощённому пути, так как Киев должен соответствовать обязательным стандартам вступления в альянс.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Байдена спросили, собирается ли он «облегчить вступление Украины в НАТО».
«Нет. Они должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это», — цитирует его РИА Новости.
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