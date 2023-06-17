Самолёт с сотрудниками службы безопасности ЮАР и журналистами не полетит в Санкт-Петербург

Самолёт с сотрудниками службы безопасности ЮАР и журналистами, который заблокировали в варшавском аэропорту, не полетит в Санкт-Петербург.

Как заявил RT один из журналистов на борту, Венгрия не выдала разрешение на пролёт над воздушным пространством страны.

«Но это касается только службы безопасности, а не президента. Сегодня президент едет в Россию. Служба безопасности вернётся в ЮАР», — рассказал он.

Ранее МИД Польши заявил, что самолёт с охраной президента ЮАР Сирила Рамопосы был задержан из-за наличия на борту якобы опасных материалов и незаявленных лиц.

Официальный представитель президента ЮАР Сирила Рамапосы Винсент Магвенья заявил, что ситуация с сотрудниками службы охраны президента и журналистами, застрявшими в аэропорту Варшавы, разочаровывает.