Представитель лидера ЮАР: ситуация с застрявшими в Польше журналистами разочаровывает

Официальный представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы Винсент Магвенья заявил, что ситуация с сотрудниками службы охраны президента и журналистами, застрявшими в аэропорту Варшавы, разочаровывает.

«Президент Сирил Рамапоса встретился со своим польским коллегой, и это упростило задачу. Однако ситуация в аэропорту Варшавы разочаровывает. Она не отражает состояние двусторонних отношений между ЮАР и Польшей», — цитирует РИА Новости заявление Магвеньи.

Отмечается, что репортёр издания TimesLIVE Аманда Хоза заявила, что самолёт с южноафриканскими журналистами, которые ранее пожаловались на то, что по прилёте в Варшаву их не выпускают из самолёта, всё-таки получил разрешение на вылет.

Ранее журналист из пула южноафриканского президента Сирила Рамапосы рассказал RT о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР.