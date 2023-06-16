Журналист рассказал о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР
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«Это самый серьёзный инцидент за всё время поездки. Это кошмар, столько людей застряло в самолёте», — сказал он.
По его словам, на борту около ста человек.
Журналист рассказал, что сотрудник польской полиции обыскал женщину с дипломатическим паспортом, несмотря на то что она его показала.
«Начальник президентской охраны назвал действия польской стороны саботажем в отношении обеспечения безопасности президента ЮАР», — сказал он.
Журналист выразил уверенность, что у данного инцидента точно будут последствия.
15 июня стало известно, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса после визита в Польшу направляется в Киев, чтобы принять участие в составе африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.