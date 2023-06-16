Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Журналист рассказал о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР

Короткая ссылка
Журналист из пула южноафриканского президента Сирила Рамапосы рассказал RT о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР.
Журналист рассказал о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР
  • Gettyimages.ru

«Это самый серьёзный инцидент за всё время поездки. Это кошмар, столько людей застряло в самолёте», — сказал он.

По его словам, на борту около ста человек.

Журналист рассказал, что сотрудник польской полиции обыскал женщину с дипломатическим паспортом, несмотря на то что она его показала.

«Начальник президентской охраны назвал действия польской стороны саботажем в отношении обеспечения безопасности президента ЮАР», — сказал он.

Журналист выразил уверенность, что у данного инцидента точно будут последствия.

15 июня стало известно, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса после визита в Польшу направляется в Киев, чтобы принять участие в составе африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить