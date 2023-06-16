Журналист рассказал о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР

Журналист из пула южноафриканского президента Сирила Рамапосы рассказал RT о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР.

«Это самый серьёзный инцидент за всё время поездки. Это кошмар, столько людей застряло в самолёте», — сказал он.

По его словам, на борту около ста человек.

Журналист рассказал, что сотрудник польской полиции обыскал женщину с дипломатическим паспортом, несмотря на то что она его показала.

«Начальник президентской охраны назвал действия польской стороны саботажем в отношении обеспечения безопасности президента ЮАР», — сказал он.

Журналист выразил уверенность, что у данного инцидента точно будут последствия.

15 июня стало известно, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса после визита в Польшу направляется в Киев, чтобы принять участие в составе африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.