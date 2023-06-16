Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МИД Польши заявили, что самолёт с охраной лидера ЮАР задержали из-за опасных материалов

Короткая ссылка
МИД Польши заявил, что самолёт с охраной президента ЮАР Сирила Рамопосы был задержан из-за наличия на борту якобы опасных материалов и незаявленных лиц.
В МИД Польши заявили, что самолёт с охраной лидера ЮАР задержали из-за опасных материалов
  • РИА Новости

«Ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной», — цитирует РИА Новости заявление польского внешнеполитического ведомства.

В польском МИД отметили, что «южноафриканская сторона была проинформирована обо всех необходимых формальностях для въезда делегации на территорию Республики Польша и необходимых разрешениях на перевозку».

Ранее официальный представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы Винсент Магвенья заявил, что ситуация с сотрудниками службы охраны президента и журналистами, застрявшими в аэропорту Варшавы, разочаровывает.

Журналист из пула южноафриканского президента Сирила Рамапосы рассказал RT о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить