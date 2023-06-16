В МИД Польши заявили, что самолёт с охраной лидера ЮАР задержали из-за опасных материалов
- РИА Новости
«Ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной», — цитирует РИА Новости заявление польского внешнеполитического ведомства.
В польском МИД отметили, что «южноафриканская сторона была проинформирована обо всех необходимых формальностях для въезда делегации на территорию Республики Польша и необходимых разрешениях на перевозку».
Ранее официальный представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы Винсент Магвенья заявил, что ситуация с сотрудниками службы охраны президента и журналистами, застрявшими в аэропорту Варшавы, разочаровывает.
Журналист из пула южноафриканского президента Сирила Рамапосы рассказал RT о ситуации с задержкой в Варшаве самолёта с репортёрами из ЮАР.