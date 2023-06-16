Bloomberg: полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить из-за проблем с преемником

Полномочия нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга могут продлить, поскольку страны НАТО не могут определиться с его преемником.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генсеком», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, продление срока полномочий генсека предоставит союзникам возможность выбрать новую кандидатуру на этот пост.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО.

Также газета Politico писала, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека.