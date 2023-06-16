Захарова назвала «показательным балаганом» выступления украинской стороны в Гааге
- РИА Новости
Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган», — заявила Захарова.
По её словам, с высокой трибуны представители украинского Министерства иностранных дел и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели «давно известный набор русофобских измышлений» о том, что Россия пытается «террористическими методами уничтожить украинскую идентичность».
Ранее зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая заявила, что украинская сторона опиралась на фейки из интернета в иске против России в Международном суде ООН в Гааге.
6 июня представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин заявил, что Украина не смогла убедительно представить доказательства по своему иску от 2017 года против России по Донбассу и Крыму в Международном суде ООН в Гааге.