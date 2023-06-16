Захарова назвала «показательным балаганом» выступления украинской стороны в Гааге

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «показательным балаганом» заявления украинских представителей, прозвучавшие в рамках слушания по делу «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге.

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган», — заявила Захарова.

По её словам, с высокой трибуны представители украинского Министерства иностранных дел и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели «давно известный набор русофобских измышлений» о том, что Россия пытается «террористическими методами уничтожить украинскую идентичность».

Ранее зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая заявила, что украинская сторона опиралась на фейки из интернета в иске против России в Международном суде ООН в Гааге.

6 июня представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин заявил, что Украина не смогла убедительно представить доказательства по своему иску от 2017 года против России по Донбассу и Крыму в Международном суде ООН в Гааге.