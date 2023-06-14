Зампостпреда России при ООН: Киев опирался в иске против Москвы на фейки из интернета

Украинская сторона опиралась на фейки из интернета в иске против России в Международном суде ООН в Гааге, заявила зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.

«Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на... общие заявления; заявления в прессе и материалы из интернета… Эти материалы являются фейковыми и не имеют доказательной силы», — сказала она РИА Новости.

В МИД России ранее выразили разочарование решением Международного суда ООН о привлечении третьих стран к делу по иску Украины о геноциде.

Речь идёт о разбирательстве по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Британский адвокат Майкл Суэйстон, который представлял в Международном суде ООН в Гааге интересы России, сообщил, что получил угрозы смерти после выступления по иску Украины по Донбассу и Крыму.