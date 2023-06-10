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В МИД России разочарованы решением допустить третьи страны в дело по иску Киева о геноциде

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В МИД России выразили разочарование решением Международного суда ООН о привлечении третьих стран к делу по иску Украины о геноциде.
В МИД России разочарованы решением допустить третьи страны в дело по иску Киева о геноциде
  • РИА Новости

Речь идёт о разбирательстве по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

«Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. Это решение суда будет использовано против Международного суда и всего международного правосудия», — заявили в ведомстве.

В российском МИД акцентировали внимание на том, что все допущенные в качестве третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и пытаются оказать давление на суд.

«Российская Федерация рассматривает подобное «лавинообразное» вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами», — заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из ГА ООН. Она отметила, что Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому СБ ООН не может принять такое решение.

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