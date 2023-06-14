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Британский адвокат Суэйстон получил угрозы смерти после выступления по иску Украины

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Британский адвокат Майкл Суэйстон, который представлял в Международном суде ООН в Гааге интересы России, сообщил, что получил угрозы смерти после выступления по иску Украины по Донбассу и Крыму.
Британский адвокат Суэйстон получил угрозы смерти после выступления по иску Украины
  • AP
  • © Mike Corder

«В ответ на мои последние выступления перед вами я получил угрозы смерти... Я надеюсь, вы поймёте, учитывая обстоятельства, почему я почувствовал необходимость упомянуть об этом на заседании, так как это затрагивает меня, а также потенциально — всех заявителей от России», — цитирует его выступление в суде ООН РИА Новости.

Судья перебила его и заявила, что эта информация уже была передана суду в письменной форме.

В МИД России ранее выразили разочарование решением Международного суда ООН о привлечении третьих стран к делу по иску Украины о геноциде.

Речь идёт о разбирательстве по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

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