МИД: Украина не смогла представить доказательства по иску против России в суде ООН
- РИА Новости
Как передаёт его слова РИА Новости, «выступление украинской стороны разочаровало» Кузьмина и он был готов к более профессиональной презентации и солидной доказательной базе.
«Они не смогли убедительно представить доказательства», — подчеркнул он.
По словам Кузьмина, так как это слушания по существу дела, на этой стадии ожидается, что истец представит убедительные доказательства тех утверждений, на которые он опирается.
Ранее российские представители в суде Геннадий Кузьмин, Александр Шульгин и Мария Заболоцкая заявили, что иском к России в Международном суде ООН Украина пытается отвлечь внимание от своей многолетней практики подавления прав миллионов русских и национальных меньшинств.