МИД: Украина не смогла представить доказательства по иску против России в суде ООН

Представитель российской делегации в суде, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин заявил, что Украина не смогла убедительно представить доказательства по своему иску от 2017 года против России по Донбассу и Крыму в Международном суде ООН в Гааге.

Как передаёт его слова РИА Новости, «выступление украинской стороны разочаровало» Кузьмина и он был готов к более профессиональной презентации и солидной доказательной базе.

«Они не смогли убедительно представить доказательства», — подчеркнул он.

По словам Кузьмина, так как это слушания по существу дела, на этой стадии ожидается, что истец представит убедительные доказательства тех утверждений, на которые он опирается.

Ранее российские представители в суде Геннадий Кузьмин, Александр Шульгин и Мария Заболоцкая заявили, что иском к России в Международном суде ООН Украина пытается отвлечь внимание от своей многолетней практики подавления прав миллионов русских и национальных меньшинств.