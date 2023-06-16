Лавров: Россия должна сама гарантировать свою безопасность, не опираясь на обещания Запада

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT заявил, что Россия должна сама гарантировать свою безопасность, не опираясь на обещания Запада.

«Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также он заявил, что Россия должна сама гарантировать свою безопасность.

Лавров отметил, что Западом против России развязана геополитическая война.

По его словам, «развязка этой ситуации может быть исключительно с учётом того, что это геополитический конфликт».