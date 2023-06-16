Путин: предрекающие России зависимость от Китая сами в неё давно попали

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что те, кто предрекает России зависимость от Китая, сами в неё уже давно попали.

Об этом глава государства сказал на ПМЭФ-2023.

По словам российского лидера, темпы роста торгового оборота между Китаем и европейскими странами выше, чем между Россией и Китаем.

«Когда я слышу: «Вот, вы попадёте в зависимость от Китая»... А вы не попадёте? Вы сами уже давно попали», — констатировал Путин.

В конце мая депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.