Путин: предрекающие России зависимость от Китая сами в неё давно попали
Об этом глава государства сказал на ПМЭФ-2023.
По словам российского лидера, темпы роста торгового оборота между Китаем и европейскими странами выше, чем между Россией и Китаем.
«Когда я слышу: «Вот, вы попадёте в зависимость от Китая»... А вы не попадёте? Вы сами уже давно попали», — констатировал Путин.
В конце мая депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.