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Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

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Депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о межправительственном соглашении, подписанном 31 января 2023 года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода. 

Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается «Газпром», на территории КНР — Китайская национальная нефтегазовая компания.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки энергоресурсов из России в Китай в 2023 году растут на 40%.

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