Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту
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Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о межправительственном соглашении, подписанном 31 января 2023 года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода.
Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается «Газпром», на территории КНР — Китайская национальная нефтегазовая компания.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки энергоресурсов из России в Китай в 2023 году растут на 40%.