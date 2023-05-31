Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Депутаты Государственной думы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.

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Об этом сообщает РИА Новости. Речь идёт о межправительственном соглашении, подписанном 31 января 2023 года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается «Газпром», на территории КНР — Китайская национальная нефтегазовая компания. Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки энергоресурсов из России в Китай в 2023 году растут на 40%.