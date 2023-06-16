Президент Алжира: Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе пленарного заседания с российским лидером Владимиром Путиным на ПМЭФ заявил, что Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов.

«Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передаёт нуждающимся странам мира», — отметил он.

По его словам, Россия оказывает помощь этим государствам, так как они особенно страдают от наступивших кризисов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ заявил, что российская сторона обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по не зависящим от западных государств маршрутам.