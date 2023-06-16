Зюганов: Россия во внешней политике должна повернуться и на Восток, и на Юг

Россия во внешней политике должна повернуться и на Восток, и на Юг и не ставить крест на сотрудничестве с Западом.

Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью коррспонденту RT Костантину Придыбайло в рамках ПМЭФ.

«Я говорил о развороте на все азимуты. Надо не бросать и работать с Западом: там немало толковых, талантливых людей. Та американизированная публика, которая там сейчас власть захватила и войну развязала, — она сойдёт, как грязная пена», — заявил Зюганов.

Он отметил, что стратегическое партнёрство с Китаем стабилизирует всю обстановку в мире.

Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.

Также президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.