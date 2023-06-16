Зюганов: Россия во внешней политике должна повернуться и на Восток, и на Юг
- РИА Новости
Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью коррспонденту RT Костантину Придыбайло в рамках ПМЭФ.
«Я говорил о развороте на все азимуты. Надо не бросать и работать с Западом: там немало толковых, талантливых людей. Та американизированная публика, которая там сейчас власть захватила и войну развязала, — она сойдёт, как грязная пена», — заявил Зюганов.
Он отметил, что стратегическое партнёрство с Китаем стабилизирует всю обстановку в мире.
Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.
Также президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.