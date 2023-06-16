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Президенты России и ОАЭ встретятся на ПМЭФ перед пленарным заседанием

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Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проведут встречу в Санкт-Петербурге, они обсудят актуальные международные и региональные проблемы и двусторонние отношения, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президенты России и ОАЭ встретятся на ПМЭФ перед пленарным заседанием
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

«16 июня в Санкт-Петербург приедет президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В первой половине дня 16 июня состоится его встреча с президентом Путиным, в ходе которой будут рассмотрены вопросы как касающиеся работы форума, так и, конечно, в общем плане будут обсуждены вопросы развития двусторонних отношений», — сказал он журналистам.

Переговоры пройдут непосредственно перед пленарным заседанием ПМЭФ, подчеркнул Ушаков.

«Поскольку Эмираты — главный гость, представительная делегация будет с участием министров и представителей деловых кругов», — добавил Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.

16 июня пройдёт пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступит Владимир Путин. Он даст детализированную оценку российской экономике.

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