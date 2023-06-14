Песков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня
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Ранее Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 26-го Петербургского международного экономического форума.
По его словам, в этом году на ПМЭФ учёные, предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и изменения в российской и глобальной экономике.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что делегации более чем из 100 стран приедут на ПМЭФ: представительность форума по-прежнему высокая, несмотря на геополитические изменения.
Как сообщал телеканал «Звезда», представители Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибудут на Петербургский экономический форум, чтобы обсудить возможности расширения партнёрских отношений с Россией. Девиз, выбранный зарубежными партнёрами в этом году, — «Невозможное возможно».