Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступит президент России Владимир Путин, состоится в пятницу, 16 июня.

Ранее Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 26-го Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в этом году на ПМЭФ учёные, предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и изменения в российской и глобальной экономике.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что делегации более чем из 100 стран приедут на ПМЭФ: представительность форума по-прежнему высокая, несмотря на геополитические изменения.

Как сообщал телеканал «Звезда», представители Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибудут на Петербургский экономический форум, чтобы обсудить возможности расширения партнёрских отношений с Россией. Девиз, выбранный зарубежными партнёрами в этом году, — «Невозможное возможно».