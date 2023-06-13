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Беглов заявил, что на ПМЭФ приедут делегаты из более сотни стран

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Делегации более чем из 100 стран приедут на ПМЭФ: представительность форума по-прежнему высокая, несмотря на геополитические изменения, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Беглов заявил, что на ПМЭФ приедут делегаты из более сотни стран
  • РИА Новости

«Геополитические изменения, безусловно, сказались. Но представительность ПМЭФ по-прежнему очень высока. Он остается событием мирового масштаба. Соберёт делегатов из более чем 100 государств», — сказал он РИА Новости.

По словам Беглова, возрос интерес со стороны традиционных российских партнёров из стран СНГ, Вьетнама, Индии и Китая.

Ожидается также значительное количество гостей и из стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию и Таиланд.

«Сейчас с ними прорабатываются вопросы сотрудничества в IT-cфере, судостроении, медицине и образовании», — добавил губернатор.

Также на форуме ожидается прибытие делегаций стран Ближнего Востока, островных государств Карибского моря и важных игроков из Центральной и Южной Америки.

Российский президент Владимир Путин ранее направил приветствие участникам, организаторам и гостям 26-го Петербургского международного экономического форума.

Также президент отметил, что считает девиз форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» важным и своевременным.

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