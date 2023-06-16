Песков заявил, что в своём выступлении на ПМЭФ Путин даст оценку российской экономике

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в своём выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в эфире Первого канала.

По словам Пескова, ожидается достаточно объёмное выступление, на котором Путин, вероятно, даст оценку экономике за истекший год, а также «очертит» основные перспективы.

«Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку», — сказал пресс-секретарь.

14 июня в Северной столице начал свою работу Петербургский международный экономический форум.

Также сообщалось, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня.