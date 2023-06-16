Песков заявил, что в своём выступлении на ПМЭФ Путин даст оценку российской экономике
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в эфире Первого канала.
По словам Пескова, ожидается достаточно объёмное выступление, на котором Путин, вероятно, даст оценку экономике за истекший год, а также «очертит» основные перспективы.
«Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку», — сказал пресс-секретарь.
14 июня в Северной столице начал свою работу Петербургский международный экономический форум.
Также сообщалось, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня.