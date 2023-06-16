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Ульянов: Запад политизировал дискуссию на совете управляющих МАГАТЭ

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Запад стремился политизировать дискуссию на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии, что сыграло российской стороне на руку.

Об этом сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что сессия МАГАТЭ предоставила России хорошие возможности для того, чтобы представить объективную информацию о положении дел на ЗАЭС.

«Стремление Запада по максимуму политизировать дискуссию в этот раз тоже сыграло нам на руку», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о планах встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе.

15 июня делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Запорожскую область.

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