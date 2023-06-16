Ульянов: Запад политизировал дискуссию на совете управляющих МАГАТЭ
Об этом сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что сессия МАГАТЭ предоставила России хорошие возможности для того, чтобы представить объективную информацию о положении дел на ЗАЭС.
«Стремление Запада по максимуму политизировать дискуссию в этот раз тоже сыграло нам на руку», — цитирует Ульянова РИА Новости.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о планах встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе.
15 июня делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Запорожскую область.