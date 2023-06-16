Ульянов: Запад политизировал дискуссию на совете управляющих МАГАТЭ

Запад стремился политизировать дискуссию на совете управляющих Международного агентства по атомной энергии, что сыграло российской стороне на руку.

Об этом сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что сессия МАГАТЭ предоставила России хорошие возможности для того, чтобы представить объективную информацию о положении дел на ЗАЭС.

«Стремление Запада по максимуму политизировать дискуссию в этот раз тоже сыграло нам на руку», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о планах встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе.

15 июня делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Запорожскую область.