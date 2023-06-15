Лихачёв сообщил о планах встретиться с главой МАГАТЭ на следующей неделе
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«Мы планируем на следующей неделе провести очные консультации. Время, место и день уточняются», — цитирует его РИА Новости.
15 июня делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.
Глава агентства заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьёзная, но в то же время был предпринят ряд мер для стабилизации обстановки.
По его словам, решение о возобновлении работы ЗАЭС должно принять руководство станции.