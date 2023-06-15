Лихачёв сообщил о планах встретиться с главой МАГАТЭ на следующей неделе

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о планах встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе.

«Мы планируем на следующей неделе провести очные консультации. Время, место и день уточняются», — цитирует его РИА Новости.

15 июня делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.

Глава агентства заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьёзная, но в то же время был предпринят ряд мер для стабилизации обстановки.

По его словам, решение о возобновлении работы ЗАЭС должно принять руководство станции.