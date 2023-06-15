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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьёзная

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьёзная, но в то же время был предпринят ряд мер для стабилизации обстановки.
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьёзная
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/photonews.at/Georges Schne

Он отметил, что специалисты проверили системы, которые являются очень важными для процесса охлаждения.

«С одной стороны, ситуация серьёзная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гросси, работа специалистов по оценке ситуации будет продолжаться.

15 июня делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.

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