Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьёзная

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьёзная, но в то же время был предпринят ряд мер для стабилизации обстановки.

Он отметил, что специалисты проверили системы, которые являются очень важными для процесса охлаждения.

«С одной стороны, ситуация серьёзная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гросси, работа специалистов по оценке ситуации будет продолжаться.

15 июня делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.