Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьёзная
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Он отметил, что специалисты проверили системы, которые являются очень важными для процесса охлаждения.
«С одной стороны, ситуация серьёзная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гросси, работа специалистов по оценке ситуации будет продолжаться.
15 июня делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.