Медведев: России НАТО и Украина в альянсе не нужны

России не нужны ни НАТО, ни Украина в составе альянса, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, спокойствия пока не предвидится.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приёме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — цитирует его РИА Новости.

Депутаты Европарламента ранее приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта.

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

По словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.