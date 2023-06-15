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Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом начать процесс интеграции Украины в оборонный альянс НАТО после окончания украинского конфликта.
Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет РИА Новости.

«За резолюцию, принятую в четверг, в которой депутаты (Европарламента. — RT) подчёркивают, что они ожидают, что процесс включения (Украины в НАТО. — RT) начнётся после окончания войны и будет завершён как можно скорее», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента.

Отмечается, что 425 проголосовали за, 38 — против и 42 воздержались.

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.

По словам дипломата, необходимо прекратить боевые действия ВСУ и поставки западного вооружения Киеву.

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