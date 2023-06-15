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Шойгу: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими странами

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Слухи о том, что спецоперация на Украине «ударила» по военно-техническому сотрудничеству России с другими странами, не имеют под собой реальной почвы.
Шойгу: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими странами
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в комментарии телеканалу «Звезда».

«Слухи о том, что это (спецоперация. — RT) серьёзно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», — передаёт его слова ТАСС.

В феврале в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что Россия успешно адаптировала систему военно-технического сотрудничества (ВТС) к новым реалиям.

8 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.

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