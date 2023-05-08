Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

﻿Глава дипломатии ЕС Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром

Короткая ссылка
﻿Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём блоге написал, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.
﻿Глава дипломатии ЕС Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром
  • РИА Новости

По его словам, российская спецоперация на Украине «воссоединила» Североатлантический альянс, «одновременно обнажив разногласия с другими частями мира». 

«Существует риск того, что эти разногласия разрастутся и превратятся в серьёзный раскол», — пишет Боррель. 

Он считает, что это является результатом «глубокого разочарования, а по правде говоря, гнева» со стороны остальных стран.

По его мнению, это произошло из-за того, что Запад после окончания холодной войны осуществлял «неправильное управление глобализацией».

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Совет Европы деградирует как организация и переходит под полный контроль Соединённых Штатов и Европейского союза, становясь инструментом по дальнейшему развалу евробезопасности и сотрудничества.

В марте Боррель в своей книге «Год, когда война вернулась в Европу» заявил, что развязанные западными странами конфликты в мире являются «ошибками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить