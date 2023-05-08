﻿Глава дипломатии ЕС Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром

﻿Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём блоге написал, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.

По его словам, российская спецоперация на Украине «воссоединила» Североатлантический альянс, «одновременно обнажив разногласия с другими частями мира».

«Существует риск того, что эти разногласия разрастутся и превратятся в серьёзный раскол», — пишет Боррель.

Он считает, что это является результатом «глубокого разочарования, а по правде говоря, гнева» со стороны остальных стран.

По его мнению, это произошло из-за того, что Запад после окончания холодной войны осуществлял «неправильное управление глобализацией».

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Совет Европы деградирует как организация и переходит под полный контроль Соединённых Штатов и Европейского союза, становясь инструментом по дальнейшему развалу евробезопасности и сотрудничества.

В марте Боррель в своей книге «Год, когда война вернулась в Европу» заявил, что развязанные западными странами конфликты в мире являются «ошибками».