Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Совет Европы (СЕ) деградирует как организация и переходит под полный контроль Соединённых Штатов и Европейского союза.

Он напомнил о том, что комитет министров СЕ поддержал запрос частично признанной Республики Косово о её членстве в организации и запуске там соответствующих процедур.

«(Это. — RT) свидетельство деградации организации, её перерождения в инструмент Вашингтона и еэсовского Брюсселя по дальнейшему развалу евробезопасности, сотрудничества», — цитирует посла ТАСС.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля про председательство России в Совбезе являются свидетельством деградации руководства Евросоюза.