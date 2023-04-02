Миссия России в ООН: ремарки Борреля являются свидетельством деградации руководства ЕС
- AP
- © Jean-Francois Badias
«Голос из «прекрасного сада» звучит глупо, снобистски и плоско, но мы в «джунглях» уже привыкли к снисходительному колониализму ЕС», — написал в Twitter Полянский.
По его словам, зная, что ценности Евросоюза терпят репрессии киевского режима против Православной церкви, данные высказывания лишь иллюстрируют деградацию Брюсселя.
Ранее Боррель повторил за украинскими СМИ язвительную шутку о начале председательства России в Совбезе ООН.