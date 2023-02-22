ФСВТС: Россия успешно адаптировала систему военно-технического сотрудничества к новым реалиям

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что Россия успешно адаптировала систему военно-технического сотрудничества (ВТС) к новым реалиям.

Он отметил, что система ВТС, как и вся российская экономика с начала спецоперации работает в новой реальности.

«Мы выстраиваем новые производственные, логистические и торговые цепочки, одновременно адаптируя инструментарий и возможности в изменившихся условиях деятельности с целью минимизации негативного эффекта попыток недружественных стран реализовать «технологическую блокаду» России», — цитирует заявление службы ТАСС.

Ранее представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России заявил, что экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит стабильный характер.