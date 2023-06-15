Захарова: нормализация отношений с Западом возможна лишь при прекращении вооружения Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT на ПМЭФ-2023, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна лишь при прекращении вооружения Киева.

«Нормализация отношений с кем бы то ни было из западного лагеря может рассматриваться в теории только тогда и после того, как они перестанут поставлять оружие, из которого убивают наших граждан», — подчеркнула Захарова.

По её словам, «только после этого вообще кто-то будет размышлять на тему того, как в будущем могут развиваться отношения».

Также Захарова заявила, что киевский режим представляет собой конгломерат спецслужб США и Британии, а также экстремистов со всего мира, все они ведут войну против России.