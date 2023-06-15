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Захарова: киевский режим представляет собой конгломерат спецслужб и экстремистов Запада

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Киевский режим представляет собой конгломерат спецслужб США и Британии, а также экстремистов со всего мира, все они ведут войну против России, заявила RT представитель российского МИД Мария Захарова.

«Киевский режим сейчас не представляет собой единство украинских граждан, которые занимаются вот этим терроризмом и экстремизмом. Это конгломерат из огромного количества американских, британских инструкторов, польских наёмников, экстремистов со всего мира, плюс огромное количество представителей специальных служб США и Британии непосредственно работают в офисе Зеленского», — сказала дипломат.

Все эти люди ежедневно и в ручном режиме работают в Киеве, и на линии фронта под флагом Украины.

Это настоящая гибридная война коллективного Запада во главе с США против России, подытожила Захарова.

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