Захарова: киевский режим представляет собой конгломерат спецслужб и экстремистов Запада
«Киевский режим сейчас не представляет собой единство украинских граждан, которые занимаются вот этим терроризмом и экстремизмом. Это конгломерат из огромного количества американских, британских инструкторов, польских наёмников, экстремистов со всего мира, плюс огромное количество представителей специальных служб США и Британии непосредственно работают в офисе Зеленского», — сказала дипломат.
Все эти люди ежедневно и в ручном режиме работают в Киеве, и на линии фронта под флагом Украины.
Это настоящая гибридная война коллективного Запада во главе с США против России, подытожила Захарова.