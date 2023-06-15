Постпред России Лукашевич заявил, что коллективному Западу сильная ОБСЕ не нужна

Коллективный Запад не заинтересован в существовании сильной ОБСЕ, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Вообще коллективному Западу сильная ОБСЕ никогда не нужна была», — констатировал собеседник агентства.

Как отметил Лукашевич, главным направлением в Европе в сфере безопасности является «натоцентричность», а Европейский союз превратился в военно-политический филиал НАТО.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующей на Украине русофобии, а также убийств жителей Донбасса украинскими вооружёнными формированиями.