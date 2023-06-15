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Американский полковник Макгрегор заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления.

Об этом он рассказал в эфире Judging Freedom.

«Я скажу вам, что никаких успехов ВСУ не было достигнуто», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Он отметил, что все «достижения» контрнаступления ВСУ, выраженные в украинских отчётах, не имеют никакой ценности, так как находятся далеко от зоны боевых действий. 

Ранее Макгрегор заявил, что Украина может потерять контроль над Одессой при дальнейшем наступлении ВСУ.

Также, по его словам, украинские военные начали понимать, что президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит их жизни.

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