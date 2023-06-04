Полковник Макгрегор: в ВСУ поняли, что Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в своём блоге на YouTube.
«Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую», — сказал Макгрегор.
По его словам, военные ВСУ также стали понимать, что люди, сидящие в Киеве, — это «коррумпированные преступники».
Ранее полковник Макгрегор заявил о самообмане говорящих о слабости России.
Также он высказал мнение, что Запад не может смириться с сильной Россией.