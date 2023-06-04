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Полковник Макгрегор: в ВСУ поняли, что Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

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Украинские военные начали понимать, что президент Украины Владимир Зеленский ни во что не ставит их жизни, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в своём блоге на YouTube.

«Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую», — сказал Макгрегор.

По его словам, военные ВСУ также стали понимать, что люди, сидящие в Киеве, — это «коррумпированные преступники».

Ранее полковник Макгрегор заявил о самообмане говорящих о слабости России.

Также он высказал мнение, что Запад не может смириться с сильной Россией.

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