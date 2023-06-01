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Полковник Макгрегор заявил о самообмане говорящих о слабости России

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Американское правительство питает по поводу России заблуждения и руководствуется самообманом и надменностью в её оценке, заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Они думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта. Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой», — сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По его словам, кто угодно понимает, что российская экономика сильна, у России есть ресурсы.

Он отметил, что большую силу в Вашингтоне имеет сочетание «самообмана и надменности».

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