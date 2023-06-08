Макгрегор: Украина может потерять контроль над Одессой при дальнейшем наступлении ВСУ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор не исключил, что Украина может потерять контроль над Одессой при дальнейшем контрнаступлении украинской армии.

Об этом Макгрегор сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Когда Россия начнёт продвижение, то её силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и… дойдут до Одессы», — цитирует полковника РИА Новости.

Он подчеркнул, что предпринятые украинской армией попытки начать контрнаступление стали для ВСУ «настоящей катастрофой».

Как отметил Макгрегор, ВСУ не удастся пробить линию обороны России.

Ранее полковник высказал мнение, что после провала наступления ВСУ Россия освободит Одессу и Харьков.