Экс-советник Пентагона: после провала наступления ВСУ Россия освободит Одессу и Харьков
- AP
«Россияне ждут ещё одного всплеска энергии со стороны украинцев, ещё одно массовое наступление, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — сказал эксперт.
По его оценкам, ситуация в Артёмовске (Бахмуте) стала катастрофой для Киева, а украинский президент Владимир Зеленский «был одержим этим городом так же, как Адольф Гитлер был одержим Сталинградом».
Подполковник армии США Дэниел Дэвис, в свою очередь, заявил, что Зеленского ждёт та же катастрофа на фронте, что и Гитлера.
20 мая стало известно о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.