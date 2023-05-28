Российское командование ждёт очередного «всплеска энергии» со стороны ВСУ, наступления, которое будет подавлено, после чего армия России сможет взять под контроль Одессу и Харьков, считает экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Россияне ждут ещё одного всплеска энергии со стороны украинцев, ещё одно массовое наступление, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — сказал эксперт.

По его оценкам, ситуация в Артёмовске (Бахмуте) стала катастрофой для Киева, а украинский президент Владимир Зеленский «был одержим этим городом так же, как Адольф Гитлер был одержим Сталинградом».

Подполковник армии США Дэниел Дэвис, в свою очередь, заявил, что Зеленского ждёт та же катастрофа на фронте, что и Гитлера.

20 мая стало известно о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.