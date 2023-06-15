Карчаа: визит Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг, 15 июня.

Об этом информирует ТАСС.

«С высокой степенью вероятности можно сказать, что визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг всё-таки состоится», — сказал Карчаа.

Ранее МАГАТЭ по неизвестной причине отложило прибытие на Запорожскую АЭС.

Позже представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию отложен на некоторое время.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил новые провокации ВСУ в отношении ЗАЭС.