Карчаа: визит Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня
Об этом информирует ТАСС.
«С высокой степенью вероятности можно сказать, что визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг всё-таки состоится», — сказал Карчаа.
Ранее МАГАТЭ по неизвестной причине отложило прибытие на Запорожскую АЭС.
Позже представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию отложен на некоторое время.
Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил новые провокации ВСУ в отношении ЗАЭС.