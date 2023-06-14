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Глава ФРС США заявил, что снижать процентную ставку в этом году нецелесообразно

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Председатель ФРС Джером Пауэлл назвал нецелесообразным снижение базовой процентной ставки в 2023 году.

«Ни один член комитета не предложил снизить ставку в этом году. Я не думаю, что это вообще будет целесообразно», — цитирует его ТАСС.

По словам главы американского финрегулятора, это возможно будет в случае значительного снижения инфляции. Пауэлл уточнил, что речь идёт «о перспективе в пару лет».

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5—5,25%.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что Соединённые Штаты вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги.

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