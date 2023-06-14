Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5—5,25%.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5—5,25%», — говорится в пресс-релизе ФРС США.

3 июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США.

В конце мая Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что Соединённые Штаты вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги.