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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5—5,25%

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5—5,25%.
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5—5,25%
  • Gettyimages.ru

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5—5,25%», — говорится в пресс-релизе ФРС США.

3 июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США.

В конце мая Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что Соединённые Штаты вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги.

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